The Medium y Observer: System Redux tendrán lanzamientos físicos

¿Te encanta coleccionar juegos físicos? Entonces te tenemos muy buenas noticias. Bloober Team ha anunciado que estarán lanzando The Medium y Observer: System Redux físicamente, gracias a una reciente colaboración con Koch Media. La mala noticia es que todavía no hay una fecha exacta, pero de acuerdo con el comunicado oficial, se trata de una “asociación para traer más juegos del estudio en formato físico”.

