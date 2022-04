La franquicia de Ace Atorrney definitivamente tiene una base importante de fans, pero también es un hecho que a comparación de otras propiedades de Capcom, ésta no es la más popular allá fuera. Sin embargo, parece que el mercado mundial recibió de muy buena manera a The Great Ace Attorney Chronicles, título que ya superó el medio millón de unidades vendidas.

La noticia fue confirmada mediante la cuenta oficial del juego en Twitter con el siguiente mensaje:

YES! #TheGreatAceAttorney Chronicles has sold over 500,000 copies worldwide! Thank you to all of our passionate fans who have made this game a great success! pic.twitter.com/Er9STXhsnS

— Ace Attorney (@aceattorneygame) April 15, 2022