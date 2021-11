The Game Awards tendrá casi 50 anuncios

Nos encontramos a solo un mes de la ceremonia de The Game Awards 2021. El próximo 9 de diciembre no solo conoceremos cuál es el título considerado el Juego del Año, sino que se llevarán a cabo una serie de anuncios y revelaciones relacionadas con el futuro de esta industria. De esta forma, Geoff Keighley, responsable del evento, tiene planeado compartir nueva información de hasta 50 juegos.

En una reciente entrevista con Epic Games, Keighley reveló que en The Game Awards 2021 tendremos la oportunidad de ver entre 40 y 50 juegos presentes de alguna manera u otra. Aquí podemos esperar algunas revelaciones, así como nuevos avances de algunos de los títulos que ya conocemos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Es genial tener celebridades, es genial tener música, pero creo que centrarse realmente en los juegos es importante. Especialmente este año, habrá una gran cantidad de contenido para 2022 y 2023 que nos mostrará nuestro tipo de cartel más grande hasta ahora de estrenos y anuncios mundiales. Lo que realmente aprendimos el año pasado fue al final del día, realmente son los juegos y los avances los que impulsan el espectáculo”.

Si bien por el momento no hay detalles sobre todos los anuncios que se llevarán a cabo el próximo mes, muchos esperan novedades relacionadas con Final Fantasy XVI, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Fable, la secuela de Breath of the Wild y mucho más.

The Game Awards se llevarán a cabo el próximo 9 de diciembre. En temas relacionados, parece que también veremos algo nuevo de Hellblade 2 en este evento.

Nota del Editor:

The Game Awards es el último gran evento del año, y con cada nueva edición vemos más y mejores anuncios por parte de las grandes compañías. En esta ocasión, Keighley tiene el potencial de ofrecer la mejor presentación hasta el momento, y todo dependerá del tipo de contenido que tomará el escenario principal.

Vía: Epic Games