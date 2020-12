The Game Awards 2020 tuvo más de 83 millones de transmisiones en vivo

Exactamente hace una semana se llevaron a cabo The Game Awards 2020. El evento se encargó de coronar a The Last of Us Part II como el juego del año, y nos entregó el primer vistazo a varios títulos en desarrollo bastante interesantes. Ahora, el día de hoy se reveló que la ceremonia llegó a tener más de 83 livestreams en total, un récord histórico para la premiación.

De acuerdo con la cuenta oficial de The Game Awards, en total hubo más de 83 transmisiones en vivo sintonizando la premiación el pasado 10 de diciembre. De igual forma, se alcanzó un total 8.3 millones de espectadores concurrentes. Esto representa un aumento del 83% en comparación con la edición del año pasado, en donde el máximo de livestreams fue de 45.2 millones.

Thank you for watching #TheGameAwards in record numbers! Our 2020 broadcast delivered 83 million livestreams, viewership up more than 83% from last year. pic.twitter.com/SWC6ZIcWTn — The Game Awards (@thegameawards) December 17, 2020

Respecto a este anuncio, Geoff Keighley, el organizador de The Game Awards, publicó una pequeña tabla que revela cómo ha ido en aumento la popularidad de la ceremonia año con año. En 2014, cuando se realizó la primera presentación de este tipo, solo se alcanzó un total de 1.9 millones transmisiones en vivo. Así que solo podemos esperar que este número aumente con la edición de 2021.

Vía: The Game Awards