The Dark Pictures Anthology: Little Hope ya tiene nueva fecha de lanzamiento

Después de que The Dark Pictures Anthology: Little Hope fuera retrasado, Supermassive Games ha revelado que el juego ahora llegará el día perfecto para cualquier obra de horror, así es, en Halloween, es decir, el 30 de octubre. Para celebrar este anuncio, se ha liberado un nuevo tráiler.

Little Hope estaba planeado para llegar a consolas y PC originalmente en verano, pero debido a la pandemia global, el equipo de desarrollo se vio obligado a posponer la fecha de lanzamiento hasta la temporada de otoño. Además de liberar un nuevo traíler, Supermassive Games también ha revelado las ediciones especiales que tendrá el juego.

El primero de estos es la edición limitada, la cual ofrece Man of Medan y Little Hope, así como un mapa de tela de Dark Pictures, dos pins y steelbook.

Por otro lado, en la edición de coleccionista podemos encontrar solo Little Hope con los obsequios anteriores más una réplica del muñeco de trapo de Mary 1692.

Pre-ordenar el juego base o uno de los paquetes anteriores te da acceso temprano a The Curator’s Cut, que incluye algunas escenas adicionales y diferentes personajes jugables, cada uno con sus propias elecciones y resultados. The Dark Pictures Anthology: Little Hope llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 30 de octubre.

Vía: Supermassive Games