The Batman: Surge impresionante arte conceptual del Batimóvil

El DCEU se ha encontrado muy activo en los últimos días. Después de que HBO Max confirmara el lanzamiento del Snyder Cut de Justice League, recientemente se reveló arte conceptual del Batimóvil en la siguiente película de Batman, el cual nos da una oportunidad más de apreciar la nueva faceta del Caballero de la Noche en The Batman.

El modelo conceptual de Jeff Frost es todo lo que los fans siempre han deseado ver en la pantalla grande. Este diseño logra encontrar un punto medio entre el tanque que vimos en la trilogía de Cristopher Nolan, y el automóvil clásico de la serie de Adam West.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv

— The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020