Tencent se vuelve accionista mayoritario de los autores de Spec Ops: The Line

Tencent Holdings Ltd., el gigante chino del entretenimiento, sigue realizando inversiones a múltiples empresas de videojuegos y ahora fue turno de Yager Development GmbH, autores de Spec Ops: The Line y The Cycle.

A través de un comunicado de prensa compartido por ambas empresas, Tencent anunció que habían adquirido gran parte de la compañía alemana, convirtiéndolos así en accionistas mayoritarios. Adicionalmente, se reveló que las cosas seguirán como siempre dentro del estudio con sede en Berlín. De esta forma se conservará su independencia así como su estructura interna que hasta la fecha cuenta con más de 140 empleados. Eso sí, el estudio alemán ahora tendrá acceso a muchos recursos de Tencent.

Timo Ullmann, director general de Yager, dijo lo siguiente respecto a esta inversión:

“La nueva inversión de Tencent da un ejemplo de la confianza en nosotros y en el enorme potencial de The Cycle, nuestro shooter de alto riesgo JcJ y JcE. Para nosotros, esta participación mayoritaria [de Tencent] nos permite tener mayores recursos para expandir el estudio y los videojuegos en desarrollo. Con Tencent contamos ahora con un socio poderoso”.

The Cycle es un título multijugador de disparos en primera persona que combina elementos PvE y PvP. Ya es posible jugar este título a través de la Epic Games Store pero también saldrá en Steam en los próximos meses.

Para conocer más sobre las recientes inversiones de Tencent, te recomendamos seguir este enlace.

Via: Kotaku