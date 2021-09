Tales of Arise pesa 20GB menos en PS5 que en PS4

Todos aquellos que compraron Tales of Arise directamente de la PlayStation Store ya pueden empezar a precargar este JRPG previo a su lanzamiento el viernes. Gracias a esto, los usuarios descubrieron que la versión de PlayStation 5 pesa mucho menos que la de PlayStation 4, esto gracias a la tecnología de compresión de la nueva consola de Sony.

Tales of Arise Asian version is start pre-load!PS4 version is 57.247GB,PS5 version is 37.201GB @PlaystationSize pic.twitter.com/f6c8k0Oqs3 — Helen Crowns (@Helencrownsjr) September 6, 2021

Los tamaños más pequeños en juegos de PS5 son algo que ha sido destacado desde que el lanzamiento de la consola, especialmente ahora que algunos juegos están ocupando bastante espacio en el SSD. También ocurrió lo mismo en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Marvel’s Spider-Man Remastered, que eran 25 por ciento más pequeños en PS5 a comparación de sus versiones en PS4.

Tales of Arise debutará este viernes 10 de septiembre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Si todavía no estás seguro sobre si comprar o no este juego, recuerda que su demo ya está disponible en todas las plataformas.

Via: Twitter