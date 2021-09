Desde hace dos años se reveló que el actor John Cho sería el responsable por protagonizar la adaptación live-action de Cowboy Bebop que prepara Netflix. Sin embargo, Cho ignoraba por completo lo importante que era el anime original para la cultura pop, y tras haber investigado un poco más al respecto, decidió aceptar el papel de Spike Seigel.

Durante una reciente entrevista con Vulture, Cho reveló que no sabía nada sobre Cowboy Bebop antes de que Netflix lo reclutara para el proyecto. No fue hasta que le llegó la oferta de trabajo cuando el actor se puso a hacer su tarea, y entonces comprendió lo importante que es este anime.

“Yo no lo sabía. Lo primero que leí y de lo que me enamoré fue nuestro guión del primer episodio, el cual yo pensé que era realmente brillante y pensé ‘¿Qué diablos es esto?’ Y entonces investigué el anime y yo simplemente pensé que ésta era la pieza más única de entretenimiento que había visto en mucho tiempo: la combinación de géneros, personajes y la música. Le hablé a Aneesh Chagatny, quien dirigió Searching, para hablar sobre eso: ‘¿Tú conoces un programa llamado Cowboy Bebop? Yo recibí una oferta para trabajar en una adaptación de este anime’. Yo recuerdo que él me dijo: ‘Tú tienes que hacerlo’. Yo no me había dado cuenta de que era algo muy importante.”