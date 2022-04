Tales of Arise no tendrá una secuela directa

A pesar de haber vendido bastante bien a comparación de otras entregas en la franquicia, Bandai Namco confirmó que por ahora no tienen intenciones de lanzar una secuela directa para Tales of Arise. Yusuke Tomiwaza, productor de la serie, explicó el por qué durante una reciente entrevista y la razón tiene sentido.

Platicando con GamesRadar, Tomiwaza mencionó que desde un inicio, sus planes con Tales of Arise fueron los de crear una historia que dejara un “buen sabor de boca” en los jugadores una vez que ya hayan llegado a los créditos. Debido a esto, el equipo ya se encuentra trabajando en un título de alto perfil que pueda construir sobre la base que dejó Arise. También mencionaron que esta sería una buena oportunidad para redescubrir la historia de la franquicia.

En otras palabras, Bandai Namco ya se encuentra trabajando en la próxima entrega de la saga de ‘Tales Of’, aunque seguramente todavía faltará un rato más para conocer el título de esta nueva aventura. Sea como sea, al menos Tales of Arise sirvió para establecer las bases del futuro de esta saga.

Nota del editor: Por una parte es decepcionante que no vayamos a tener más historias ambientadas en el universo de Tales of Arise, pero creo que también me emociona muchísimo conocer cuál será el próximo juego de esta serie. Solo espero que no demoren tanto en anunciarlo.

Via: GamesRadar