Después de múltiples rumores y filtraciones, Square Enix por fin confirmó el día de hoy que Tactics Ogre: Reborn es toda una realidad. Así es, uno de los RPG Tácticos más amados estará de regreso este mismo año. Sin duda alguna, una gran forma de comenzar el día.

Por medio de un nuevo tráiler, se confirmó que Tactics Ogre: Reborn llegará a PS4, PS5, Nintendo Switch y PC, vía Steam, el próximo 11 de noviembre. Pese a que el original Tactics Ogre: Let Us Cling Together llegó al Super Famicom en 1995, esta nueva versión estará inspirada en la remasterización que llegó al PSP en 2010. Esta es la descripción:

“Basado en el lanzamiento de 2010, el juego presenta gráficos y sonido mejorados, así como un diseño de juego actualizado, dando vida a un nuevo Tactics Ogre que se mantiene fiel a sus raíces. Los veteranos de Tactics Ogre experimentarán un juego que supera sus mejores recuerdos, mientras que los jugadores nuevos en Tactics Ogre descubrirán un juego diferente a cualquier otro que hayan jugado. Renacido y más profundo que nunca, el juego permite a los jugadores sumergirse en el mundo y la intriga de Tactics Ogre como nunca antes”.

Esta nueva versión contará con un mayor ritmo en las batallas, autoguardado, revisión de los controles, y una interfaz de usuario mejorada. Junto a esto, Tactics Ogre: Reborn tendrá una Premium Edition, la cual será exclusiva de tiendas digitales. Además del juego, tendremos acceso al soundtrack, el cual incluye nuevas piezas compuestas por Hitoshi Sakimoto, así como versiones en vivo regrabadas de Tactics Ogre como ¡Fight It Out! y Limitation.

Recuerda, Tactics Ogre: Reborn llegará a PS4, PS5, Nintendo Switch y PC el próximo 11 de noviembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Triangle Strategy.

Nota del Editor:

Este ha sido un gran año para los fans de los RPG Tácticos. Hace un par de meses llegó Triangle Strategy, el próximo mes estará disponible The DioField Chronicles, y en noviembre llegará Tactics Ogre: Reborn. Lo mejor de todo, es que todos estos títulos son de primer nivel, y de la mano de Square Enix.

Vía: Tactics Ogre: Reborn