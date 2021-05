Sylveon ya está disponible en Pokémon Go, y aquí te decimos cómo obtener esta evolución

Con la séptima generación de Pokémon ya disponible en Pokémon Go, los fans de Eevee por fin pueden completar la lista de evoluciones de esta criatura de bolsillo. Aunque el proceso para lograr esto puede ser tedioso, un fan ha descubierto una forma sencilla para agregar a Sylveon a tu equipo.

De acuerdo con Pokémon Go, para que un Eevee logre evolucionar en Sylveon necesitas ganar corazones, los cuales se generan al seleccionar a este pokémon como tu acompañante. Sin embargo, un usuario de Reddit, conocido como yeah_definitely, reveló que al nombrar a tu Eevee como “Kira”, podrás obtener esta nueva evolución sin tener que vivir el largo proceso oficial.

Sylveon, the Intertwining Pokémon, is making its Pokémon GO debut during the upcoming Luminous Legends Y event! You’ll be able to evolve your own Eevee into Sylveon by earning hearts when it’s your buddy. pic.twitter.com/smsfzTAA38

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 11, 2021