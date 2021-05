Knockout City consiguió más de dos millones de jugadores en su primer fin de semana

Knockout City, la nueva propuesta estilo battle royale de EA y Velan Studios ya está disponible. Gracias a que este juego goza actualmente de un par de días de acceso gratuito, recientemente se reveló que más de dos millones de personas disfrutaron de este título durante su primer fin de semana.

Este caótico juego, el cual lleva el concepto de quemados a un nuevo nivel, llegó a nuestras manos el pasado 21 de mayo, y tendrá un periodo de descarga gratuita hasta el 31 de mayo. A principios de junio, todos los interesados en este título multiplayer necesitarán pagar para disfrutar de este título, o contar con una cuenta activa de EA Play o Xbox Game Pass Ultimate.

— Knockout City (@knockoutcity) May 24, 2021