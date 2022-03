El 18 de marzo de 2021, Super Nintendo World abrió sus puertas en el parque de Universal que tiene Japón. Sabíamos que sus creadores también tenían intenciones de traer este mismo concepto a los Estados Unidos, y después de casi un año de espera, finalmente sabemos cuándo es que llegará esta atracción a los Universal Studios de Hollywood.

Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial de Universal Studios Hollywood dio a conocer que Super Nintendo World estará llegando a EE.UU. en algún punto de 2023, pero eso no es todo, ya que próximamente también podrás comprar mercancía oficial de este parque mediante la famosa tienda Feature Presentation de Universal.

#SuperNintendoWorld is opening in 2023 at Universal Studios Hollywood! Level up with exclusive merch at the Feature Presentation store, opening soon. pic.twitter.com/4qh0bDACGN

— Universal Studios Hollywood (@UniStudios) March 10, 2022