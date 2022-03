Espero que todavía te haya sobrado dinero de la quincena porque la eShop del Nintendo Switch acaba de recibir nuevas ofertas en un montón de juegos de Ubisoft y Bandai Namco. Tenemos todo tipo de experiencias apta para todo tipo de jugadores, y por acá puedes conocer algunos de los títulos más destacables de ambas compañías que puedes adquirir a muy buen precio.

Ubisoft:

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $220.83 MXN

– Rayman Legends Definitive Edition – $274.75 MXN

– South Park: The Fractured but Whole – $299.75 MXN

– Child of Light Ultimate Edition – $99.75 MXN

– Starlink: Battle for Atlas – $219.80 MXN

– Valiant Hearts: The Great War – $99.75 MXN

– Trials Rising – $119.70 MXN

Bandai Namco

– NAMCO MUSEUM – $134.75 MXN

– Taiko no Tatsujin: Drum n’ Fun! – $239.80 MXN

– Katamari Demacy REROLL – $150.00 MXN

– DORAEMON STORY OF SEASONS – $291.00 MXN

– NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 2 – $94.75 MXN

– NAMCO MUSEUM ARCHIVES Vol 1 – $94.75 MXN

– Mr. DRILLER DrillLand – $150 MXN

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $474.50 MXN

La mala noticia es que todavía no sabemos hasta cuándo estarán disponibles todas estas ofertas, por lo que te sugerimos no pensarlo demasiado si vez algún juego que te interese. Por otra parte, si lo que buscas son ofertas en juegos de Super Mario, entonces te sugerimos visitar el siguiente enlace.

Nota del editor: Hay muchos juegos que valen la pena de esta lista, pero uno fácil de recomendar para mí es Mario + Rabbids Kingdom Battle. Se trata de un título de estrategia bastante divertido y carismático, además de que puede que su secuela sí vaya a salir este año.

Via: eShop