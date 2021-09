Suda51 incita a comprar playeras piratas de NMH

Uno de los puntos más llamativos de cualquier juego de No More Heroes, es el diseño de su personaje principal, Travis Touchdown. Las camisas que usa el protagonista tal vez no sean icónicas, pero probablemente son deseadas por los fans de la serie. Sin embargo, actualmente no hay mercancía oficial de la franquicia. Ante este hecho, Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, no está en contra de que la gente compre productos piratas de No More Heroes.

En una reciente entrevista con Twitch Gaming, Suda51 mencionó que su estudio, Grasshopper Manufacture, no vende playeras inspiradas en No More Heroes, y parece que no tienen la intención. De esta forma, el desarrollador mencionó no tener algún problema con la gente que adquiere este tipo de productos de forma ilegal. Esto fue lo que comentó:

“Las camisetas que ves detrás de mí en realidad las hicimos en Grasshopper. En realidad, no las estamos vendiendo oficialmente. No estoy seguro de si está bien mencionar esto, pero hay un sitio llamado Red Ribbon, y parece que venden estas camisetas por su cuenta sin permiso. Como no lo hacemos, si alguien quiere una camisa, consulte Red Ribbon. Las tienen ahí”.

“Red Ribbon” seguramente se refiere a Redbubble. Este sitio le permite a los artistas subir su propio trabajo y venderlo en camisetas, tazas de café, almohadas, fundas de teléfonos y todo tipo de productos.

Aunque Suda51 y Grasshopper Manufacture son los encargados de desarrollar los juegos de No More Heroes, el 90% de la propiedad le pertenece a Marvelous, compañía japonesa responsable por la publicación de esta serie. De esta forma, la producción de playeras y otro tipo de elementos no recae en Suda51. Esto le da la libertad de incitar al público a comprar material no oficial.

Quizás una visita a Tepito resulte en una nueva colección inspirada en Travis Touchdown. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de No More Heroes III aquí.

Vía: Kotaku