Streamer termina Dark Souls 3 con un solo botón

Desde su lanzamiento en 2016, los jugadores de Dark Souls 3 han terminado el juego con todo tipo de mecánicas y controles. Bueno, el más reciente caso involucra a un streamer quien, con un solo botón, logró llegar al final de esta difícil experiencia. Acá puedes ver cómo lo hizo.

Dark Souls 3 has been beaten with Morse code! 🔴

19 bosses, 258,250 button presses. (DLC to come)

And just because it can be beaten with one button doesn’t mean games like Dark Souls shouldn’t have accessibility & difficulty options! 😁👌 pic.twitter.com/DporRqC15E

— Rudeism (@rudeism) October 24, 2021