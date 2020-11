Starfield y TES:VI llegarán a Xbox Game Pass día uno, asegura Todd Howard

Starfield, el siguiente gran juego de Todd Howard y Bethesda, sigue en desarrollo, y parece que así lo estará por un buen tiempo. Sin embargo, esto no significa que tenemos novedades al respecto. Recientemente salió a luz una entrevista con Howard, en donde se ha revelado más información sobre este proyecto y algunas de las características que podemos esperar.

Durante una plática en la Develop:Brighton Digital 2020, Howard reveló que Starfield será un juego completamente single player, y por el momento no hay aspectos multiplayer. Sin duda alguna, un gran contraste en comparación con Fallout 76. Desafortunadamente, tendremos que esperar para ver algo de este juego, ya que el desarrollador ha comentado que no desea revelar un tráiler o más información, debido a que no desea solo lanzar teasers hasta el eventual lanzamiento, como Cyberpunk 2077.

De igual forma, se ha revelado que el desarrollo de Starfield y The Elder Scrolls VI cuenta con un enfoque en la generación procedural. Esto no quiere decir que veremos mundos creados de manera aleatoria, como en No Man’s Sky, sino que se ha optado por esta herramienta para que los desarrolladores creen gigantescos espacios, por lo que todos los mapas serán similares.

Gracias a esta herramienta, los desarrolladores son capaces de crear mundos que superan en inmensidad a Fallout 76, el cual a su vez es cuatro veces más grande que Skyrim. Por otro lado, en Bethesda se está trabajando arduamente para mejorar el Creation Engine, con el objetivo de tener un salto más grande de lo que vimos entre Morrowind y Oblivion. En cuanto al equipo de desarrollo, Stafield cuenta con cinco veces más la cantidad de personas que participaron en el desarrollo de Fallout 4 y Skyrim.

De esta forma, Bethesda Games Studio Dallas, Maryland y Montreal se encuentran trabajando en este juego. Sin embargo, lo más importante de esta plática, es que Todd Howard ha confirmado que Starfield y The Elder Scrolls VI estarán disponibles en Xbox Game Pass día uno.

Starfield y The Elder Scrolls VI están en desarrollo actualmente y no hay una ventana de lanzamiento por el momento. En temas relacionados, surgen supuestas imágenes filtradas de Starfield. De igual forma, el director de The Elder Scrolls VI habla sobre si el juego será o no una exclusiva de Xbox.

Vía: Reddit