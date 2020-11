Spider-Man: Remastered elimina referencia a Marvel’s Avengers

Por todo lo que hemos visto de Marvel’s Spider-Man: Remastered, el juego pinta para ser una increíble mejora al ya sensacional título de 2018. Además de ofrecer una mayor fidelidad gráfica, esta remasterización de Insomniac Games también ha eliminado una referencia a los Vengadores, y específicamente, a la versión de Square Enix y Eidos Montréal.

Vía Twitter, Greg Miller compartió un video de Spider-Man en PS5 en el cual se observa que el diálogo referenciando la Torre de los Vengadores ha sido cambiado para esta nueva versión:

Interesting.

Spider-Man 2018 originally referenced the Avengers being on the West Coast in this scene.

This year, the Avengers game saw the team based in San Francisco.

Spider-Man Remastered on #PS5 no longer makes the West Coast reference. pic.twitter.com/W6zxNa4Jid

— Greg Miller (@GameOverGreggy) November 11, 2020