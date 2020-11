Sí, Phil Spencer también va a tener un PlayStation 5

Como con cada inicio de generación, la infame “guerra de consolas” sigue siendo un tema recurrente entre los fans de Xbox y PlayStation. Esto evidentemente no molesta a los altos ejecutivos de ambas compañías, tal y como lo demuestra Phil Spencer, quien admite que en un futuro también comprará un PS5.

En entrevista para GameSpot, Spencer dice que por ahora no tiene un PlayStation 5, pero afirma sentirse muy entusiasmado por conseguir uno en un futuro cercano:

“No he tenido oportunidad de jugar con un PlayStation 5. He visto varios kits de desarrollo en los estudios que he visitado, entonces todos sabemos lo que todos estamos haciendo en el detrás de escenas. Creo que Sony ha hecho un gran trabajo con el PlayStation 5. Están haciendo algo diferente a nosotros, lo cual está bien. Creo que es una buena idea tener diferentes plataformas haciendo cosas diferentes.

Sé que su lanzamiento es inminente, le deseó buena suerte a Jim Ryan, Mark Cerny y todos los equipos ahí porque los lanzamientos son geniales e importantes eventos. Pero todavía no tengo un PS5, me compraré uno y ansío por jugarlo.”