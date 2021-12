¿Spider-Man cambiará de traje en No Way Home?

Ya no falta mucho para el estreno de Spider-Man: No Way Home, y cada vez se van revelando nuevos detalles sobre esta anticipada película. En esta ocasión, fue el propio Tom Holland quien soltó la sopa sobre si veremos a este arácnido con un nuevo traje, o si seguirá utilizando el mismo de siempre.

Holland recientemente apareció en The Graham Norton Show, donde fue cuestionado sobre el traje clásico del arácnido:

“Sí, es el mismo que la última vez, no hubo cambios. Les pedí un zipper pero no me lo dieron.”

Evidentemente, Holland se refiere al traje clásico del héroe, pues ya se ha visto que también utilizará unos cuantos nuevos gracias a todos los tráilers de la película. Parece que su traje original no cambiará sino hasta las próximas películas del arácnido.

Spider-Man: No Way Home llega a salas de cine el 15 de diciembre de este año.

Nota del editor: Hemos visto a Spider-Man cambiar de traje en todas las películas del MCU, y aunque en No Way Home lo veremos estrenar unos cuantos, parece que su traje original permanecerá el mismo para el futuro. Tal vez esto cambie en sus siguientes películas.

Via: ComicBook