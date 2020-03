Spawn tiene una genial referencia a SoulCalibur en Mortal Kombat 11

Spawn finalmente llegará a Mortal Kombat 11 la siguiente semana, y se ve que será un personaje muy divertido de usar. Pero como es el caso con NetherRealm, Spawn oculta un par de cosas. No solo tiene múltiples atuendos basados en sus diferentes interpretaciones de los cómics, pero también viene con una referencia muy especial que seguramente te sacará una sonrisa.

Tal y como lo señala el usuario de Twitter, YellowFGC, Spawn no tiene problemas en hablar sobre sus aventuras pasadas en otros juegos de pelea, particularmente en el fantástico SoulCalibur II. Para aquellos que no saben, este juego de peleas tenía diferentes personajes descargables según la plataforma. La versión de PS2 tenía a Heihachi de Tekken, en GameCube teníamos a Link, y la versión original de Xbox, por alguna razón, tenía a Spawn.

YOOO, they reference that he was in Soulcalibur 2. #MK11 pic.twitter.com/cqFB2HRikm

— YellowFGC (@Yellow_Fgc) March 11, 2020