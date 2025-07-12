Sinners se posiciona como una de las mejores películas del 2025. La cinta de Ryan Coogler logró romper todas sus expectativas, consiguiendo más de $365 millones de dólares en taquilla internacional. Si no tuviste la oportunidad de disfrutar de este largometraje en los cines, te dará gusto escuchar que ya está disponible en streaming.

En estos momentos, todos los usuarios de HBO Max ya pueden disfrutar de Sinners en cualquiera de sus dispositivos, y es que la cinta llegó a la plataforma de Warner Bros. el pasado 4 de julio. Lo interesante, es que el crecimiento de la cinta fue orgánico. En lugar de tener un fin de semana exitoso y disminuir sus ingresos semana tras semana, el trabajo de Coogler sigue generando dinero de forma constante, por lo que se espera que suceda algo similar en streaming.

Para aquellos que no tuvieron la fortuna de ver Sinners en los cines, la cinta combina terror, magia y la cultura afroamericana de una forma cautivadora. Aquí seguimos a dos hermanos gemelos, Smoke y Stack, ambos interpretados por Michael B. Jordan, que después de trabajar para la mafia de Chicago en la década de 1930, regresan a su pueblo para abrir su propio club nocturno.

Sin embargo, todo esto se sale de control cuando los vampiros entran en acción, algo que pocos esperaban, pero terminó por sorprender a todos. Te recordamos que Sinners ya está disponible en HBO Max. En temas relacionados, Max vuelve a ser HBO Max. De igual forma, Neil Druckmann deja la serie de The Last of Us.

Vía: Xataka