Stellar Blade se ha posicionado como uno de los juegos más aclamados del 2024. El trabajo de Shift Up ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses gracias a constantes actualizaciones que han agregado nuevos trajes al título de PS5. De esta forma, muchos se preguntan cuándo es que esta entrega llegará a otras plataformas. Bueno, la espera para los usuarios de PC está por terminar.

Durante una reciente junta con inversionistas, Shift Up reveló que Stellar Blade estará disponible en PC en algún punto del 2025. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta. Gracias al éxito que tuvo Black Myth: Wukong, los desarrolladores esperan que la aventura de Eva tenga una mayor recepción en tiendas como Steam en comparación con su versión de PS5.

Este no es el único plan a futuro del estudio, puesto que Goddess of Victory: Nikke, su juego gacha, tendrá una adaptación al anime por medio de una colaboración con Netflix. De igual forma, Shift Up ha confirmado que tienen pensado abrir un estudio en Los Angeles, aunque por el momento se desconoce a ciencia cierta qué harán en esta nueva locación.

Queda claro que Stellar Blade le abrió las puertas Shift Up a un espacio internacional que el estudio piensa aprovechar. Aunque por el momento se desconoce cuál será el siguiente juego AAA del estudio, la atención del público ya está sobre ellos. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Stellar Blade. De igual forma, así van las ventas del título.

Nota del Autor:

Le quiero dar una segunda oportunidad a Stellar Blade. El juego no es malo, pero no fue tan especial como muchos pensaban, pero considerando todas las actualizaciones que ha tenido, quizás pueda encontrar algo diferente en mi segunda visita por este mundo, aunque la historia siga siendo su punto más débil.

Vía: Inven