Sea of Thieves está teniendo masivo éxito en Steam

Tal y como Rare nos lo había anunciado previamente, Sea of Thieves finalmente debutó en Steam el día de antier, dos años después de su lanzamiento inicial en PC. Hasta ahora, esta nueva IP está gozando de un enorme éxito, puesto que en menos de 24 horas logró convertirse en uno de los títulos mejor vendidos de la plataforma a nivel mundial.

De acuerdo con el portal SteamCharts, que se encarga de monitorear las ventas y otras estadísticas sobre la tienda digital de Valve, Sea of Thieves ha amasado 10 mil 825 jugadores en la plataforma. Adicionalmente, el juego ha recibido 835 reseñas en su página, y por ahora tiene una calificación de “muy positivo”.

Si estás interesado en adquirir Sea of Thieves en Steam, lo puedes encontrar por $999 MXN en la tienda de nuestra región. Si tienes amigos que lo compraron en la Windows Store o incluso en la versión de Xbox One y quieres jugar con ellos, entonces no te preocupes, puesto que podrás hacerlo gracias al cross-play entre plataformas.

Recordemos que Sea of Thieves será uno de los juegos que tomará ventaja de todo el poder que incluirá el Xbox Series X. Además de las típicas mejoras visuales, el juego promete tener un mejor desempeño en la próxima consola de Microsoft y aquí puedes conocer más al respecto.

Fuente: SteamCharts