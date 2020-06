Sea of Thieves se beneficiará enormemente por la potencia del Xbox Series X

Microsoft ha dicho en múltiples ocasiones que todos los juegos retrocompatibles, incluso los de Xbox One, tendrían un mejor desempeño en el Xbox Series X debido a una larga variedad de potenciales mejoras. Dicho esto, Joe Neate, productor ejecutivo de Sea of Thieves, confirmó que el juego “se estará beneficiando” de dichas mejoras y que revelará más detalles en el futuro.

Por medio de Twitter, Neate ancló esta información a un artículo publicado por Xbox Wire donde se habla sobre esta retrocompatibilidad:

The team across in Redmond are doing an incredible job, as they always do.

And no, we’re not telling you how Sea of Thieves is going to be benefitting yet, but this article gives some clues… https://t.co/390BkWHW8P pic.twitter.com/uQm98VnE4K

