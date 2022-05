Se revela la alineación del Summer Game Fest 2022

A pesar de que E3 no se va a llevar a cabo este año, muchos jugadores tienen presente que habrá grandes eventos a celebrarse este mismo verano, y uno de ellos es precisamente el Summer Game Fest 2022. Algunos tenían dudas respecto a qué compañías se iban a presentar, y afortunadamente, ya se confirmaron a todos los participantes de esta edición.

Quienes tendrán su respectivo espacio son ni más ni menos que:

2K, Activision, ATLUS, Bandai Namco, Bloober Team, Capcom, Deep Silver, Devolver Digital, Digital Extremes, Dotemu, Electronic Arts, Epic Games, Focus Entertainment, Frost Giant Studios, Humble Games, Level Infinite, Mediatonic, MiHoyo, Netflix, PlayStation, Raw Fury, Samsung Gaming Hub, SEGA, Square Enix, Skybound Games, Steam, Studio MDHR, Tribeca Festival, Warner Bros. Games y Xbox.

This year's #SummerGameFest will feature events, activities and updates for fans from more than 30 partners, with more to be announced.

It's going to be a great month for video game fans.

Get ready! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 31, 2022