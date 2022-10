Se revela el personaje de Harrison Ford en el MCU

Cuando se confirmó que la quinta fase del MCU llegará a su fin con una película de los Thunderbolts, al mismo tiempo hubo personas que celebraron esta revelación, y algunos que demostraron una serie de preocupaciones. Debido al fallecimiento de William Hurt, actor que interpretaba a Thaddeus “Thunderbolt” Ross, muchos se preguntaban quién sería el responsable de crear este equipo antihéroes. Afortunadamente, parece que ya sabemos, y se trata de nada más y nada menos que Harrison Ford.

Desde hace un par de semanas hemos escuchado varios rumores sobre la posible participación de Harrison Ford en el MCU. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Marvel Studios o Disney, tanto el programa de The Hot Mic With John Rocha and Jeff Schneider, así como Slash Film, aseguran tener fuentes que les han confirmado que el actor de Han Solo participará en este universo en un futuro, y se encargará de tomar el papel de Thaddeus “Thunderbolt” Ross.

Aunque muchos esperan que Thaddeus “Thunderbolt” Ross tenga un gran papel en Thunderbolts, se ha mencionado que la primera participación de Ford en el MCU será en Captain America: New World Order. Uno de los detalles que por el momento no están claros, es si este personaje asumirá su icónica transformación de Red Hulk, o si solo lo veremos en su forma humana, al menos por el momento.

Sin embargo, es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Marvel Studios o Disney. Aún así, considerando los múltiples rumores, y el hecho de que después de Indiana Jones 5 la agenda de Harrison Ford está libre, no se descarta por completo la posibilidad de que esto sea una realidad.

En temas relacionados, así se ve Giancarlo Esposito como el Profesor X. De igual forma, ya se filtró la fecha de estreno de Spider-Man 4.

Nota del Editor:

La idea de sumar a Harrison Ford al MCU suena interesante. Sin embargo, ya sabemos que el actor no es tan fan de ciertos proyectos. En dado caso de que esto se vuelva una realidad, está por verse cómo actuará y cuál será la actitud de este actor.

Vía: Slash Film