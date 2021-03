Se ha revelado el nombre oficial de la nueva película de Resident Evil

El futuro de Resident Evil se ve bastante prometedor. Desde hace tiempo se sabía que un reboot cinematográfico de la serie ya estaba en desarrollo. Ahora, recientemente se reveló el nombre oficial de esta película.

Durante una entrevista con IGN en el evento digital de South by Southwest (SXSW), Johannes Roberts, director de esta cinta, reveló que el nombre oficial de este reboot es Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Esta nueva versión de los eventos que tomaron lugar en 1998 se encargará de adaptar el original Resident Evil de PS1 y su secuela.

Esta adaptación nos presentará a nuevas versiones de Chris y Claire Redfield, Jill Valentine, y Leon S. Kennedy. De igual forma, el director ha confirmado que este reboot no estará relacionado con las anteriores películas de la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Obviamente, existe la franquicia de Resident Evil [película] y esta película no tiene nada que ver con eso. Es una historia de origen completamente separada basada en las raíces de la [serie de videojuegos] y el mundo del terror. No estamos [haciendo un remake]. Vamos en una [dirección] completamente diferente (…) Fue un verdadero placer recibir las riendas de una nueva franquicia, con suerte, que realmente es lo suyo”.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City llegará a los cines el próximo 3 de septiembre de 2021. Puedes checar el nuevo póster de la cinta aquí.

Vía: IGN