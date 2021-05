Se ha revelado el espacio que ocupará Ratchet & Clank: Rift Apart en el PS5

Aunque aún falta un mes para jugar Ratchet & Clank: Rift Apart, el día de ayer se reveló que este título ha terminado su desarrollo principal, y ha entrado a la fase Gold. Ahora, recientemente se compartió el peso que tendrá este título una vez que esté disponible en PS5 en junio.

De acuerdo con el sitio de la base de datos de PlayStation, Ratchet & Clank: Rift Apart ocupará 39.3 GB de la preciada memoria del PS5. Aunque esto no suena como tanto, no se descarta la posibilidad de que un parche de día uno esté disponible, algo que seguramente aumentará el peso de este juego.

Ratchet & Clank: Rift Apart llegará a PlayStation 5 el próximo 11 de junio, y será un juego que nos demuestre el potencial de la consola, especialmente el poder del SSD. En temas relacionados, podremos elegir libremente entre Ratchet y Rivet en este juego. De igual forma, Insomniac Games nos cuenta sobre la estructura de los niveles en este título.

Vía: PlayStation