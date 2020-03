Se ha filtrado un teaser de la película de Monster Hunter

Después del buen recibimiento de la película de Sonic, las expectativas de la adaptación cinematográfica de Monster Hunter son bastante positivas. Hace un par de semanas se mostraran los poster de este largometraje, y ahora se ha filtrado un pequeño teaser que nos muestra en vídeo cómo se verán los personajes de la cinta en acción, y el colosal tamaño de los monstruos que aparecerán.

El siguiente clip se mostró en la 2019 Shanghai International Film Festival, y actualmente está siendo transmitido en algunos cines de Japón como un avance antes de otras películas. Debido a que fue grabado de una pantalla, este adelanto no ha sido liberado de manera oficial, y probablemente fue mostrado para ver la reacción de un público en específico.

This is an official #MonsterHunterMovie teaser trailer that was shown during the 2019 Shanghai International Film Festival. I'm hearing reports of it also showing in some Japanese theaters now too, probably as previews before other movies. pic.twitter.com/TwkbWcgOrJ

— Kogath?? (@MHKogath) March 12, 2020