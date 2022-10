El día de mañana por fin se llevará a cabo la revelación del siguiente Need For Seed. Sin embargo, y como ya lo hemos visto en el pasado, en esta industria no se pueden guardar los secretos. De esta forma, recientemente se filtraron las primeras imágenes de esta entrega, confirmado su nombre y fecha de lanzamiento.

Pese a que faltan menos de 24 horas para la revelación oficial, el sitio de Neowing, una tienda japonesa, compartió de forma anticipada las primeras imágenes del siguiente juego en esta serie, titulado Need For Speed: Unbound, confirmando así los rumores que hemos escuchado en los últimos meses.

Junto a esto, y como pudieron ver, claramente hay una inspiración en el anime. Por último, se ha señalado que el juego llegará el próximo 2 de diciembre. Sin embargo, lo que llama más la atención, es que la tienda solo hace mención de una versión para PS5. Considerando que este es un local japonés, es muy probable que las copias físicas para Xbox Series X|S no sean de su interés.

Es así que no se descarta la posibilidad de que Need For Speed Unbound solo esté disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC, dejando de lado al PS4 y Xbox One. Solo nos queda esperar al día de mañana para tener más información al respecto. En temas relacionados, puedes conocer detalles sobre este evento aquí.

Nota del Editor:

Al menos desde una perspectiva estética, Need For Speed: Unbound luce interesante. Nunca he sido un fan de la serie, pero es probable que el elemento visual sea más que suficiente para atraer a un nuevo público.

Vía: Gematsu