Se confirma versión de Resident Evil Village para PSVR2

El State of Play de Junio 2022 empezó con anuncios interesantes para el PlayStation VR2, uno de ellos será una versión de Resident Evil Village para este dispositivo, será bastante similar a lo que se vio con el séptimo juego. No se mencionó una fecha de salida, pero al parecer, será exclusivo de la quinta consolas principal de Sony, además tendrá aditamentos especiales para sumergirse en la experiencia de realidad virtual.

Otro de los juegos que se presentó es Horizon Call of The Mountain, versión de realidad virtual de esta franquicia con los icónicos robots que ya conocemos, este aún no tiene fecha de salida. Pero se anunció que habrá una actualización gratuita para Forbidden West desde este momento.

Junto a estos dos títulos, también se presentaron versión The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 Retribution y No Man’s Sky para el PSVR2.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para estos dos juegos. En el caso de The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, la versión de PSVR estará disponible este mismo año, mientras que la edición de PSVR2 llegará hasta el próximo año.

Vía: State of Play