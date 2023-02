Se confirma Mortal Kombat 12 para 2023

Por mucho tiempo NetherRealm Studios se había mantenido en silencio respecto a los proyectos en que estaba trabajando, pues se sabía que era Injustice o su franquicia de peleas insignia. Y ahora, después de que se acaban de dar noticias nuevas con el State of Play, de la nada se acaba de confirmar que Mortal Kombat 12 es toda una realidad.

Hace poco Warner Bros. Discovery este anuncio durante su llamada de ganancias. Mediante un clip de la llamada que se comparte en Twitter se incluye la confirmación de Andrew Slabin, vicepresidente ejecutivo de estrategia global de inversores de Warner Bros., esto también incluye que la entrega número doce de la saga llegará en algún momento del 2023.

Mortal Kombat 12 confirmed for this year in a Warner Bros. Discovery earnings call https://t.co/VrllYL9bDP

— Wario64 (@Wario64) February 23, 2023