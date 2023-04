Se confirma la cuarta película de Spider-Man del MCU

Spider-Man: No Way Home fue un éxito para Sony en término de ganancias hace ya casi dos años, esto no se debe justamente a la trama de la cinta, sino debido a la aparición de dos versiones de Spider-Man que son muy queridas por los fans. Eso mismo hizo que la gente le tomara cariño al héroe en turno, Tom Holland, y Marvel se dio cuenta de eso.

Por esa misma razón, el presidente de la división de películas, Kevin Feige, ha confirmado que la versión de Tom Holland regresará al cine para seguir con la narrativa en la que nadie recuerda a Peter Parker. Esto lo dio a conocer en una entrevista con Entertainment Weekly, sólo que aún no se ha comenzado tal cual el proceso de filmar las escenas.

Aquí lo que comentó:

Tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso, y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora. Todos estábamos tratando a No Way Home como el final de una franquicia, digamos. Creo que si tuviéramos la suerte de volver a sumergirnos en estos personajes, estaríamos viendo una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo y trataríamos de construir algo diferente y cambiaríamos el tono de las películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente estábamos tratando a No Way Home como si estuviera llegando a su fin, y así lo sentimos

Todo esto significa, que Tom Holland va a regresar con su papel, pero bajo un nuevo contexto, dado que ahora es un completo desconocido para muchos y le tocará empezar de cero. Esto se presta para la introducción de otros personajes conocidos como Mary Jane Watson, Eddie Brock ( de este universo), Harry Osborn y muchos más.

Vía: Gamingbible

Nota del editor: La verdad el futuro para Spidey luce interesante, y quiero ver una propuesta fresca pero a la vez familiar con el MCU, ya veremos qué sucede con la versión de Tom Holland.