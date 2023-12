Justamente como ya se esperaba, durante The Game Awards se reveló oficialmente la siguiente gran aventura de Kratos, conocida como God of War Ragnarok: Valhalla. Este es un DLC completamente gratuito que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 12 de diciembre de 2023. Esta es una experiencia roguelike, así que no esperen una continuación directa a la historia del juego que vimos el año pasado.

Vía: The Game Awards