Rumor: Una remasterización de Sonic Colors ya estaría en desarrollo

2021 marca el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog. Aunque SEGA no ha revelado algún juego para acompañar esta celebración, tal parece que una remasterización de Sonic Colors estaría en los planes de la compañía, esto de acuerdo con un reciente registro en una compañía de doblaje alemana.

De acuerdo con el sitio oficial de Iksample, un estudio de doblaje alemán, actualmente se está trabajando en un doblaje para Sonic Colors, aunque en el sitio aparece una imagen de Sonic Boom, lo cual bien podría ser un error. El lanzamiento original de 2010 solo estaba disponible en inglés y japonés. Sin embargo, desde Generations, SEGA se ha encargado de incorporar más idiomas a los juegos del erizo azul. Así que agregar alemán a este título suena como algo que sería posible en una remasterización.

Como siempre, este es solo un rumor y no hay información oficial por parte de SEGA. Aunque en el sitio de Iksample aún se puede encontrar una referencia a Sonic, la página no proporciona algún tipo de detalle adicional. Considerando que Sonic Colors fue uno de los juegos de este personaje mejor recibimos durante una época en donde la popularidad de la marca se encontraba en un declive, no se descarta la posibilidad de ver una remasterización de este título, especialmente para celebrar el 30 aniversario del personaje.

Recordemos que Sonic Colors fue un juego que llegó al Nintendo Wii y DS en 2010. Hablando de reimaginaciones de trabajos previos, un nuevo reporte señala que Naughty Dog está trabajando en un remake de The Last of Us para PS5.

Vía: Nintendo Everything