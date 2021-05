Rumor: Un nuevo remake de Fire Emblem llegaría a Switch a finales de 2021

Durante los últimos días, varios rumores han señalado que Nintendo está preparando una serie de anuncios para E3 2021, y que estos títulos sin anunciarse llegaría a nuestras manos a finales de este año. De esta forma, un reciente informe por parte de un filtrador señala que un nuevo juego de Fire Emblem formaría parte de los planes de la Gran N para este año.

De acuerdo con una reciente filtración publicada en el sitio de Zippo, Nintendo e Intelligent Systems están trabajando en un nuevo juego de Fire Emblem. Este título no estaría relacionado con Three Houses, la entrega más reciente de la serie, sino que sería un remake de Genealogy of the Holy War, experiencia exclusiva de Japón que llegó al Super Famicom en 1996.

El filtrador menciona que el juego está a punto de ser terminado, y este supuesto remake sería anunciado el próximo mes, posiblemente durante E3 2021, y llegarían al Nintendo Switch a finales de este año. La serie de Fire Emblem no es extraña a los remakes, el primer y segundo título en la serie recibieron reimaginaciones para el DS y 3DS respectivamente.

El remake de Genealogy of the Holy War se une a la lista de rumoreados juegos que supuestamente Nintendo planea anunciar en E3 2021, y lanzar al mercado a finales de este año, esto junto a Mario Kart 9 y un nuevo Donkey Kong Por el momento no hay algo confirmado, y es necesario esperar a que la Gran N confirme o niegue esta información.

Vía: Zippo