Rumor: TLOU II podría tener mejora next-gen para PS5

The Last of Us: Part II recibió muy poca atención por parte de sus desarrolladores cuando se lanzó el PlayStation 5. Mientras que otros juegos como Ghost of Tsushima y Days Gone han sido parchados para tomar ventaja del nuevo hardware, la más reciente aventura de Ellie sigue corriendo a 30 cuadros por segundo en 1440p, tal y como lo hace en PS4 Pro.

Sin embargo, un indicador en el sitio web de Best Buy sugiere que una versión de PS5 es inminente. Como parte de sus ofertas de Black Friday, un ícono de “mejora next-gen” aparece en TLOU II. Otros juegos como The Last of Us Remastered o Horizon Zero Dawn simplemente mencionan estar “adaptados para una consola next-gen”.

Si tuviéramos que adivinar, diríamos que TLOU II tendrá una mejora next-gen junto al lanzamiento de su anticipado modo multijugador, el cual sigue en desarrollo dentro de Naughty Dog.

Via: Exputer