Rumor: The Coalition estaría trabajando en un juego de Star Wars

The Coalition, uno de los estudios first-party más notorios de Microsoft, podría estar trabajando en una nueva IP de Star Wars. Jeff Grubb, reconocido insider, afirma que además de estar apoyando con el desarrollo de Halo Infinite, este equipo tiene otro interesante proyecto bajo la manga.

Durante el más reciente episodio de The Game Mess Show, Grubb mencionó que The Coalition ya está trabajando en una nueva IP. De acuerdo con sus fuentes, la IP en cuestión está relacionada a Star Wars, pero Grubb todavía no está muy seguro de esto.

“The Coalition, desarrolladores de Gears, están ocupados. Están apoyando con Halo Infinite. Ese es uno de los grandes proyectos que The Coalition trae entre manos. Coalition también está haciendo el próximo juego de Gears, obviamente. Pero Coalition también está haciendo una tercera cosa, y muy probablemente se trate de una nueva IP. Ahora, mis fuentes dicen que podría ser un juego de Star Wars, pero yo todavía no he podido confirmar esto y son rumores que han estado rebotando en múltiples lugares, así que me es difícil rastrear su origen. Básicamente, no estoy muy seguro, pero The Coalition sí tiene un tercer proyecto bajo la manga, así que ya veremos en qué resulta.”

Apenas la semana pasada también surgió el rumor de que Microsoft estaría trabajando en un juego de The Mandalorian que, evidentemente, sería exclusivo de Xbox. Por ahora, lo mejor es tomar esta información con reserva hasta tener algún tipo de confirmación oficial.

Fuente: Jeff Grubb