Rumor: Se filtra la colección de Uncharted para PC

Vamos a tener que acostumbrarnos a la idea de que Sony lance varios juegos first-party en PC, así es cómo las cosas funcionan. Después del exitoso lanzamiento de Horizon Zero Dawn y Days Gone en Steam y Epic Games Store, Sony ha doblegado sus esfuerzos con esta iniciativa. Nixxes, especialistas en ports de PC, ahora forman parte de los PlayStation Studios y estarán ayudando al gigante nipón a convertir sus juegos para estas plataformas. Entonces, ¿cuál sigue? Aparentemente, Uncharted.

Una imagen empezó a circular por 4chan, revelando una colección de Uncharted para PC y que llevaría como nombre Uncharted: The Naughty Dog PC Collection. Supuestamente incluirá Drake’s Fortune, Among Thieves, Drake’s Deception, A Thief’s End, y The Lost Legacy. La imagen también sugiere que el anuncio oficial se dará a conocer el 6 de septiembre, con una fecha de lanzamiento del 7 de diciembre.

Una colección de Uncharted para PC tendría todo el sentido del mundo, después de todo, seguramente a Sony le gustaría impulsar las ventas de esta popular franquicia, especialmente ahora que no sabemos si vaya a haber nuevas entregas de la saga (aunque según Naugty Dog, sí).

Via: ResetEra