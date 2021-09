Hace un par de días te platicamos sobre un nuevo modelo del PlayStation 5 edición digital, el cual tiene un disipador de calor mucho más pequeño que estaría afectando el desempeño de la consola. El YouTuber de tecnología, Austin Evans, reveló que esta revisión sí se calentaba más que el modelo viejo, pero un nuevo análisis de Digital Foundry demuestra que en realidad esto no es un problema del que debamos preocuparnos.

Richard Leadbetter ha estado probando el nuevo PS5 CFI-1100 con Control, de Remedy Entertainment. El experto destacó que, incluso en áreas gráficamente demandantes del juego, el nuevo PS5 consume prácticamente la misma cantidad de poder que una unidad de lanzamiento.

“Falta por ver si la máquina se calienta más o no, pero la lógica susigere que si el nuevo sistema de enfriamiento no estuviera a la altura, el ventilador aumentaría su potencia para expulsar todo el aire caliente. Esto no está pasando, y tras varias horas de juego, la cantidad de energía consumida es consistente también.”