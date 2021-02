Rumor: Resident Evil Revelations 3 llegaría a Switch como una exclusiva temporal

Resident Evil Village llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 7 de mayo de 2021. Aunque por el momento no hay información para una versión de Switch, un insider menciona que los usuarios de la consola híbrida recibirán una nueva entrega en la serie de Revelations, la cual sería una exclusiva temporal de esta plataforma.

Recientemente, Dusk Golem, famoso insider que normalmente filtra información acertada sobre la serie de Resident Evil, ha mencionado que el rumoreado Revelations 3 llegará a Nintendo Switch a “finales de 2021 o principios de 2022”. De igual forma, se ha comentado que este título será conocido como Resident Evil Outrage, ya que Capcom desea alejarse de la serie Revelations, aunque conservaría varios elementos de los dos predecesores.

Aunque el día de hoy se llevará a cabo un Nintendo Direct, y sería el lugar perfecto para revelar Resident Evil Revelations 3, o Outrage, Dusk Golem menciona que Capcom anunciaría este título en una fecha posterior, en un evento para celebrar el 25 aniversario de la serie.

(2/2) very least. Releases as part of their 25th anniversary celebrations, along with Village, almost definitely going to be a Switch timed exclusive.

But that'll be announced later this year, for now Village is deserving of the attention, and out in just a few months now!

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 14, 2021