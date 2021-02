La serie de The Great Ace Attorney por fin llegaría a occidente

Una vez más el sitio de clasificación de Taiwán ha arruinado una sorpresa. Recientemente, varios usuarios encontraron un registro en donde se menciona que The Great Ace Attorney Chronicles, el cual está conformado por The Great Ace Attorney y The Great Ace Attorney 2, llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Capcom. Sin embargo, considerado que estos registro normalmente salen a la luz días antes de una revelación oficial, parece que un anuncio es solo cuestión de tiempo. De igual forma, es importante mencionar que los dos títulos de The Great Ace Attorney actualmente solo están disponible para el 3DS en Japón. De esta forma, una colección para occidente suena como una opción bastante real.

Esta no es la primera vez que el nombre de The Great Ace Attorney Chronicles sale a la luz, ya que la filtración que sufrió Capcom el año pasado hace mención de esta colección. Por último, considerado que el día de mañana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct, es muy posible que este título sea revelado durante la presentación.

Vía: Gematsu