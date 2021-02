La nueva actualización de No Man’s Sky te permite tener mascotas alienígenas

En 2021 se celebrará el quinto aniversario de No Man’s Sky. El juego de Hello Games comenzó con el pie izquierdo, ya que muchas de las características prometidas no estaban disponibles en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, este título ha logrado convertirse en una de las experiencias más interesantes de los últimos años. Ahora, el día de hoy llegó una nueva actualización gratuita, la cual agrega más contenido para todos aquellos que siguen explorando este universo.

En estos momentos ya puedes descargar la nueva actualización de No Man’s Sky, titulada Companions, la cual, como su nombre lo indica, nos dejará tener un compañero alienígena en nuestras aventuras espaciales. De esta forma, podrás “domesticar, criar, entrenar e incluso hablar con las criaturas” que encuentres a lo largo de tus viajes.

De igual forma, será posible obtener huevos de estas criaturas, las cuales podrás modificar y venderlos a otros jugadores. También podrás personalizar a tu mascota alienígena con una serie de elementos cosméticos. La personalidad de tu acompañante dependerá de su hábitat natural y de la especie. Hello Games ha mencionado que cada criatura es única en este aspecto.

Por último, esta actualización mejora los tiempos de carga en PlayStation 4. Recuerda, el contenido de Companions ya está disponible en No Man’s Sky para todas sus plataformas.

Vía: No Man’s Sky