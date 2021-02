Josef Fares, responsable de A Way Out y el próximo It Takes Two, siempre tiene algo que decir sobre sus juegos, la industria, los Óscar, y cualquier cosa que se le venga a la cabeza. En esta ocasión, el creativo está ofreciendo mil dólares a todos aquellos que jueguen su siguiente título, y honestamente puedan decir que se aburrió con esta experiencia.

En una entrevista con Game Informer, Fares habló sobre It Takes Two, juego que estará disponible el próximo mes de marzo. Durante su plática, el desarrollador mencionó que esta nueva experiencia es tan divertida que nadie se aburrirá, y si lo hacen, el director le dará mil dólares a estas personas. Esto fue lo que comentó:

“Hay otra cosa que puedo garantizar con It Takes Two: es imposible, y quiero que me cites, que este juego te aburra. Literalmente puedo dar mil dólares a cualquiera que diga ‘vaya, ya estoy cansado de este videojuego porque no me sorprende’. ¡Mil dólares! Lo garantizo. Se los daré a todos aquellos que se aburran. Pero ellos deben ser honestos al respecto”.

Este comentario salió a la luz después de que Fares se diera cuenta de que solo el 51% de los jugadores que compraron A Way Out llegaron al final de esta aventura. Pese a que esto es un promedio alto, al director no le agrada que el otro 49% no viera el final de este título. Esto fue lo que comentó:

“Conozco gente que venía y me decía, ‘guau, es fantástico que el 51% de los jugadores hayan completado A Way Out’, y me contaban que era un porcentaje extremadamente alto, pero en realidad me apenaba. Eso significa que el 49% de las personas no completaron el juego. No es algo que debería hacerme sentir feliz”.

Aunque ganar mil dólares por decir que no te gusta un juego suena como el sueño de muchos, Fares obviamente está bromeando. Esto es solo una forma de decir que It Takes Two es un gran título lleno de interesantes ideas. Solo nos queda esperar al próximo 26 de marzo de 2021, cuando It Takes Two llegue a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Vía: Game Informer