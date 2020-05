Rumor: Metroid Prime Trilogy llegaría al Switch el siguiente mes

Nintendo ha mantenido un lanzamiento fuerte en Switch cada mes durante el último año. En marzo vimos Animal Crossing: New Horizons y en un par de días llegará Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Aunque el siguiente Paper Mario será la estrella de julio, aún no sabemos qué nos depara para junio. Afortunadamente, una reciente filtración apunta a que los fans de Metroid tendrán sus manos muy ocupadas el siguiente mes.

De acuerdo con el sitio sueco Inet, el tan rumoreado Metroid Prime Trilogy por fin llegaría a Nintendo Switch el próximo 19 de junio de 2020. Al momento de escribir esto, la página ya no se encuentra disponible, lo cual es un proceso estándar en este tipo de filtraciones.

Curiosamente, la filtración se produce a través del mismo sitio sueco que inició estos rumores en primer lugar a finales de 2018 y apuntaba a un lanzamiento en febrero de 2019, haciendo que la afirmación sea más intrigante que nunca. Sin embargo, Nintendo no ha confirmado algo al respecto. De igual forma, el sitio ya se ha equivocado una vez, así que puede esto sólo puede ser otro error. Por último, el 19 de junio sale a la venta The Last of Us Part II, considerado por muchos como el juego más importante del siguiente mes, por lo cual es extraño que Metroid Prime Trilogy pueda llegar al mercado ese mismo día.

Por el momento nada es seguro. Sin noticias de un nuevo Nintendo Direct en el horizonte, es probable que este anuncio, si es que es real, se de en los próximos días de una forma similar al de Paper Mario: The Origami King, es decir, con un tráiler sorpresa. Sólo nos queda esperar.

Vía: GameRadar+