Rumor: El siguiente Call of Duty se llevaría a cabo durante la Guerra de Corea

Aunque pareciera que Call of Duty: Black Ops Cold War llegó a nuestras manos no hace mucho, el mundo ya está pensando en la siguiente gran entrega de la serie. Pese a que aún no hay información oficial por parte de Activision, una reciente filtración parece revelar los primeros detalles del próximo Call of Duty, el cual se puede llevar a cabo durante la Guerra de Corea.

De acuerdo con ModernWarzone, una cuenta que se ha encargado de filtrar información verídica sobre la serie en el pasado, la siguiente entrega de Call of Duty se llevaría a cabo en los años de 1950s. De esta forma, se ha señalado a la Guerra de Corea, la cual se desarrolló entre 1950 y 1953, como la principal temática para este título.

Considerando que los últimos juegos de Call of Duty se han desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y, más reciente, la Guerra Fría, posicionarse en la Guerra de Corea suena como una buena posibilidad. Sin embargo, por el momento no hay información oficial al respecto, ya que esto es solo un rumor.

En temas relacionados, Call of Duty: Black Ops Cold War ya se posiciona como uno de los juegos más exitosos en el mercado de Estados Unidos.

Vía: ModernWarzone