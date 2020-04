Rumor: El multijugador de Modern Warfare 2 Remastered sigue en desarrollo

Apenas el día de ayer, Activision dijo por qué Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered debutó sin un modo multijugador. Ahora, parece ser que su explicación podría haber sido totalmente falsa, y que el equipo se encuentre trabajando en dicho modo para lanzarlo en un futuro.

El notorio filtrador TheGamingRevolution, que ha demostrado ser una fuente confiable sobre todo lo relacionado a la franquicia, sugirió que el apartado multijugador del título sigue en desarrollo:

My source is insisting right now that MW2 remastered multiplayer is still in development and is still being tested on.

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) April 2, 2020