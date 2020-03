Rumor: el coronavirus podría retrasar el desarrollo de DLC para Smash Ultimate

El virus COVID-19 sigue repercutiendo en la industria de los videojuegos. Aunque por el momento no hay nada confirmado oficialmente, rumores apuntan a que el desarrollo del segundo paquete de personajes DLC para Super Smash Bros. Ultimate podría sufrir de un retrasado a causa del infame coronavirus.

En la más reciente columna de Famitsu de Masahiro Sakurai, director de Super Smash Bros. Ultimate, el desarrollador habló sobre los planes que tenía para una junta con un publisher para hablar sobre cierto personaje DLC. Sin embargo, su reunión tuvo que ser pospuesta debido al peligro que representa el coronavirus.

De igual forma, Sakurai habló sobre cómo reaccionará la compañía antes el coronavirus. Si se descubre que alguien en la oficina tiene COVID-19, se cerrará todo el edificio y se suspenderá el desarrollo. Por el momento parece que el anuncio del siguiente personaje DLC seguirá su curso normal, pero el desarrollo de este puede tardar más de los esperado.

There is a possibility that Nintendo will announce the new fighter(s) as planned, but no development work will be done.

COVID-19 will have a huge impact on a lot of games, and a lot of titles will be impacted.

All this is via:https://t.co/8iA8zALKxn

— PushDustIn (@PushDustIn) March 17, 2020